Подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали

СК РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере Max.

«В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что его задержали на Нижегородском шоссе. Подозреваемым оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время его доставят к следователю для следственных действий.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения, устанавливается полная картина произошедшего, а также иные соучастники преступления.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что мошенник, который убил предпринимательницу на северо-западе Москвы, вынес из ее дома несколько тысяч долларов и драгоценности.

Погибшая занималась продажей недвижимости в риелторской компании, ей было 48 лет. По данным источника, женщина возвращалась домой и встретила дочь. Девочка рассказала, что к ним в квартиру проник мужчина, который представился «сотрудником органов». Они побежали в квартиру, где на них напали с ножом.

