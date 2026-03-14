Вучич обвинил Хорватию и Албанию в подготовке к нападению на Сербию

Вучич: Хорватия и Албания вместе c Косово готовятся к нападению на Сербию

Хорватия, Албания и самопровозглашенная Республика Косово готовят нападение на Сербию. Об этом в интервью RTS заявил сербский президент Александар Вучич.

«Они формируют альянс, чтобы атаковать нас», — сказал он.

По словам лидера Сербии, эти страны «ждут эскалации конфликта между Российской Федерацией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война».

«Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать», — добавил политик.

7 марта Вучич заявил на презентации национальной стратегии развития, что крупные мировые конфликты только начинаются.

17 декабря 2025 года он сказал, что в случае конфликта России и Европы Сербия будет находиться на своей собственной стороне.

11 ноября Вучич говори о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии.

Ранее президент Сербии заявил о «феноменальном вкладе» страны в безопасность Европы.