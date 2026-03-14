Тренер сборной Украины тайно переехал в Белоруссию

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно перебрался работать в Белоруссию. Об этом в комментарии украинскому изданию «Чемпион» сообщила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

«Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно. Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Белоруссии», — указала она.

Лаврухин получил звание заслуженного тренера Украины в 2011 году. В своей карьере он работал с украинским гимнастом Игорем Радивиловым, который выиграл бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2012, а также становился многократным призером чемпионатов мира и Европы. Его именем перед стартом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро был назван новый вид опорного прыжка.

В сентябре 2025 года бывшего вратаря украинских футбольных клубов «Динамо» и «Шахтер» Артура Рудько задержали при попытке покинуть Украину. По информации СМИ, игрока направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку.

Ранее в Паралимпийском комитете ответили на обвинения Украины.