«Там целая Санта-Барбара». Зеленский рассказал, почему не проводится новая встреча по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине превратился в «Санта-Барбару» на фоне боевых действий между США и Ираном. По словам Зеленского, американская сторона готова к встрече только на своей территории из соображений безопасности, тогда как Россия предлагает Турцию или Швейцарию. В Кремле выразили надежду, что новый раунд переговоров состоится. В Белом доме допустили, что встреча пройдет уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта превратились в «Санта-Барбару». По его словам это связано с текущим обострением ситуации вокруг Ирана, в котором активно участвуют США.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», — приводит его слова издание «Страна».

Зеленский сообщил, что украинская делегация готова была прилететь в Майами или Вашингтон. Но, по его словам, российская сторона отказалась от проведения нового раунда в США и предложила в качестве места проведения Турцию или Швейцарию . Однако Белый дом отверг такой вариант.

«Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них», — сказал украинский лидер.

Что говорят в США и России

10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта, вероятно, состоится на следующей неделе .

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены.

«Пока нам нечего вам сообщить о конкретной договоренности по дате и по времени его проведения», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва надеется, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоится .

Турция готова организовать встречу

13 марта РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что Анкара рассчитывает принять у себя переговорщиков по урегулированию украинского конфликта уже в марте.

«Рассчитываем, что очень скоро, в течение этого месяца», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Турция продолжает поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая в роли посредника. В Анкаре полагают, что окно возможностей для запуска переговорного процесса по-прежнему сохраняется.

12 марта глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность страны предоставить площадку для диалога.

Будущее переговоров

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов считает, что США не будут прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном.

«Мы не знаем, как долго будет продолжаться конфликт между США и Ираном. Есть разные оценки: от нескольких недель до нескольких месяцев. И я не думаю, что есть такая жесткая привязка к ходу боевых действий в зоне Персидского залива и кризису на Украине. Но, конечно, объективно можно отметить, что значительная часть внимания Белого дома сейчас сосредоточена именно на Иране. И это в каком-то смысле снижает активность на российско-украинском треке», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

По словам Кортунова, президент США не откажется от участия в урегулировании конфликта России и Украины, так как вложил в этот процесс много политического капитала .

«Скорее всего, договоренность будет достигнута и по времени, и по месту проведения переговоров по Украине уже в ближайшем будущем. То есть, если США не планируют заканчивать войну с Ираном в грядущие дни — недели, к украинской теме они вернутся скоро. Если же конфликт с Тегераном близится к завершению, они пока могут сосредоточиться исключительно на нем», — сказал эксперт.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на переговорный процесс по Украине.

«Темы остаются прежними — шаг за шагом мы двигаемся к урегулированию. Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков . Потому что ничего сверхнового, кроме экономического кризиса и ближневосточного конфликта, тоже не произошло», — приводит слова политика «Лента.ру».

В свою очередь глава Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Трампу не удалось принудить Зеленского к заключению мирного соглашения.

«Это была домашняя работа Дональда Трампа еще с Анкориджа — сделать так, чтобы Зеленский и «коалиция желающих» пошли на компромиссы. К сожалению, американский президент свою домашнюю работу не выполнил», — подчеркнул политолог в интервью Mail.ru.