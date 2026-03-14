В Иране рассказали об условиях прохода через Ормузский пролив

Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников. Об этом в интервью телеканалу MS Now заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников», — сказал он.

По словам Арагчи, Иран атакует объекты в странах Персидского залива в ответ на удары США, руководствуясь принципом «око за око».

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.