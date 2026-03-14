«Нам не повезло»: в «Спартаке» сделали заявление из-за поражения от «Зенита»

Тренер «Спартака» Карседо: мы доминировали, мы были лучше «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо после поражения от петербургского «Зенита» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сделал заявление и указал, что красно-белые играли лучше соперника. Его слова приводит Telegram-канал столичного клуба.

«Мы были лучше, но нам есть, где прибавить. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Гол перед перерывом изменил ход игры. Конечно, постараемся играть стабильнее», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Сергей Карасев, который был главным арбитром на матче, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли судью во время игры с «Зенитом».