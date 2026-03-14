Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 44

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Незадолго до этого Собянин заявил о ликвидации шести дронов, летевших к столице. Общее число сбитых на подлете к городу БПЛА увеличилось до 44.
На фоне попыток атак московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.
Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинска.
