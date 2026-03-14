Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 44

Собянин: cилы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил о ликвидации шести дронов, летевших к столице. Общее число сбитых на подлете к городу БПЛА увеличилось до 44.

На фоне попыток атак московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Днем 14 марта средства ПВО ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Дроны были уничтожены над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинска.

