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Куча искореженного металла: первые кадры обломков батискафа «Титан»

В Канаду привезли обломки батискафа «Титан» спустя 10 дней после его гибели

В Канаду доставили обломки глубоководного аппарата «Титан» компании OceanGate Expeditions, потерпевшего крушение во время спуска к затонувшему «Титанику» 18 июня.

Поднятые с глубины свыше 3,5 км в Атлантике искореженные куски металла выгрузили с корабля Horizon Arctic в Сент-Джонсе канадской провинции Ньюфаундленд. Их практически сразу накрыли брезентом, погрузили на грузовики и отправили на экспертизу.

В расследовании катастрофы принимают участие несколько стран, включая Береговую охрану США и Королевскую конную полицию Канады. По предварительным данным, батискаф сжало гигантским давлением воды через несколько часов после начала погружения к лайнеру.

На борту были пять человек: директор OceanGate Стоктон Раш, акванавт и эксперт по «Титанику» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардин, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Все они погибли.

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