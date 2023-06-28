Куча искореженного металла: первые кадры обломков батискафа «Титан»

В Канаду доставили обломки глубоководного аппарата «Титан» компании OceanGate Expeditions, потерпевшего крушение во время спуска к затонувшему «Титанику» 18 июня.

Поднятые с глубины свыше 3,5 км в Атлантике искореженные куски металла выгрузили с корабля Horizon Arctic в Сент-Джонсе канадской провинции Ньюфаундленд. Их практически сразу накрыли брезентом, погрузили на грузовики и отправили на экспертизу.

В расследовании катастрофы принимают участие несколько стран, включая Береговую охрану США и Королевскую конную полицию Канады. По предварительным данным, батискаф сжало гигантским давлением воды через несколько часов после начала погружения к лайнеру.

На борту были пять человек: директор OceanGate Стоктон Раш, акванавт и эксперт по «Титанику» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардин, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Все они погибли.