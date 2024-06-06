Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названный в честь лайнера Airbus минивэн LEVC L380 появится в продаже в июне

Продажи названного в честь лайнера Airbus минивэна LEVC L380 начнутся в июне

close
100%
Geely

Принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely марка LEVC начнет продажи своего минивэна L380 в июне 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль получил свое название в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380.

Основанный в 1908 году британский бренд LEVC был приобретен компанией Geely. В мае 2023 года он представил новую архитектуру для автомобилей, базирующуюся на космических технологиях.

Колесная база построенных на ней автомобилей может меняться в пределах 3-3,8 м, а благодаря плоскому полу существенно повышается коэффициент использования пространства внутри кузова.

Передняя часть новинки украшена сплошной светодиодной полосой поперек капота, которая перекликается с задними фонарями, которые также соединены сплошной полосой.

Минивэн LEVC L380 будет выступать в том же классе, что и показанный ранее Volvo EMP90. Заявлены батареи на 73 или 120 киловатт-часов, варианты с задним (272 л.с.) или полным (544 л.с.) приводом. Запас хода без подзарядки достигает 695 километров.

Начальная стоимость LEVC L380 — 400 тыс. юаней (5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что бывший завод Mercedes будет выпускать автомобили Exeed под другим брендом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами