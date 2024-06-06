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В Минфине рассказали о процессе обмена замороженных иностранных активов

Замминистра финансов: рано говорить о втором этапе обмена замороженных активов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Процесс обмена замороженных иностранных активов идет активно, но пока рано говорить о следующих этапах. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока рано говорить о втором или следующих этапах, потому что надо дождаться, пока пройдет основной этап», — сказал Чебесков.

По его словам, в данный момент процесс идет достаточно активно, с обеих сторон есть интерес.

6 июня министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что министерство финансов планирует продать изъятые в доход государства активы. Министр отметил, что эти средства находятся в казне.

23 мая президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

Ранее российские инвесторы предложили для обмена активы на 35 млрд рублей.

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