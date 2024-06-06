Отказали тормоза: в Кемерове столкнулись два трамвая

На Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, авария произошла около 7:30 (3:30 мск). По последним данным, в результате ДТП пострадали более 100 человек, один из пострадавших скончался в больнице.

Очевидцы ДТП и пассажиры трамвая, который потерял управление, говорят, что у него отказали тормоза, из-за чего он разогнался на склоне. На повороте из открывшихся дверей вылетели два человека, после этого вагон врезался в другой, стоящий трамвай.

В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) сообщили, что трамвай вышел на линию полностью исправным и первый рейс отработал без нареканий. В апреле вагон проходил ежегодный техосмотр, а 2 июня — ТО-2, целью которого является устранение неисправностей. Никаких особых проблем техники тогда не выявили. При этом, по данным СМИ, транспортный парк компании изношен почти на 90%.

В момент столкновения трамваем управляла 23-летняя Александра. Машинистом она работает около восьми месяцев. В КЭТК рассказали, что девушка была дисциплинированным водителем и до последнего пыталась предотвратить аварию. Сама Александра в результате ДТП также пострадала, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.