Уроженца Донбасса задержали во Франции. Его подозревают в подготовке взрыва военных грузов для Украины

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) задержала уроженца Донбасса, подорвавшего взрывчатку в номере гостиницы в пригороде Парижа городе Руасси-ан-Франс вблизи международного аэропорта имени Шарля де Голля. По данным Le Figaro,
26-летний задержанный родился в Донбассе, имел гражданства России и Украины, придерживался пророссийской позиции и «в течение двух лет сражался за российскую армию».
Затем он уехал по украинскому паспорту на Запад.
3 мая мужчину доставили в больницу с сильными ожогами. В ходе обыска в его номере обнаружили деньги, фальшивые документы, стрелковое оружие, а также «изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств». Источники СМИ утверждают, что мужчина был ранен в результате срабатывания одного из этих устройств — изготовленного из самодельных взрывчатых веществ и мобильного телефона. Сам задержанный говорит, что взрыв в его номер произошел случайно, когда он чинил батарейку от телефона. Отель после взрыва пришлось эвакуировать.
На следующий день PNAT начала расследование по фактам участия в «террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, связанных с нападениями на людей», и с целью подготовки взрыва «в связи с террористической деятельностью». По информации Le Journal du Dimanche,
задержанный намеревался взорвать французскую военную технику и снаряжение, предназначенные для отправки на Украину.
Его передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI). Свою вину он отрицает.
Французские власти очень серьезно относятся к этому происшествию, сообщают СМИ. Их особую тревогу вызывает то, что этот инцидент произошел в непосредственной близости от главного аэропорта Франции.
Другие диверсии
В последние недели спецслужбы предупреждали об «опасности российского саботажа» и «наблюдалась череда подозрительных фактов», сообщает Le Figaro.
В конце мая в Польше задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии «по поручению российской разведки». По версии следствия, мужчины были членами преступной группы, задачей которой было совершение диверсий, включая поджоги, по указанию российских спецслужб.
В середине апреля в Германии арестовали двоих граждан с российским и немецким гражданством по подозрению в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. Им вменили сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации.