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Уроженца Донбасса задержали во Франции. Его подозревают в подготовке взрыва военных грузов для Украины

Во Франции арестован уроженец Донбасса по подозрению в подготовке теракта

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во Франции неподалеку от аэропорта имени Шарля де Голля задержали уроженца Донбасса, случайно подорвавшего взрывчатку в своем гостиничном номере. Спецслужбы подозревают его в планировании терактов и диверсий в интересах России. По информации СМИ, он собирался взорвать военную технику, предназначенную для отправки на Украину.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) задержала уроженца Донбасса, подорвавшего взрывчатку в номере гостиницы в пригороде Парижа городе Руасси-ан-Франс вблизи международного аэропорта имени Шарля де Голля. По данным Le Figaro,

26-летний задержанный родился в Донбассе, имел гражданства России и Украины, придерживался пророссийской позиции и «в течение двух лет сражался за российскую армию».

Затем он уехал по украинскому паспорту на Запад.

3 мая мужчину доставили в больницу с сильными ожогами. В ходе обыска в его номере обнаружили деньги, фальшивые документы, стрелковое оружие, а также «изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств». Источники СМИ утверждают, что мужчина был ранен в результате срабатывания одного из этих устройств — изготовленного из самодельных взрывчатых веществ и мобильного телефона. Сам задержанный говорит, что взрыв в его номер произошел случайно, когда он чинил батарейку от телефона. Отель после взрыва пришлось эвакуировать.

На следующий день PNAT начала расследование по фактам участия в «террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, связанных с нападениями на людей», и с целью подготовки взрыва «в связи с террористической деятельностью». По информации Le Journal du Dimanche,

задержанный намеревался взорвать французскую военную технику и снаряжение, предназначенные для отправки на Украину.

Его передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI). Свою вину он отрицает.

Французские власти очень серьезно относятся к этому происшествию, сообщают СМИ. Их особую тревогу вызывает то, что этот инцидент произошел в непосредственной близости от главного аэропорта Франции.

Другие диверсии

В последние недели спецслужбы предупреждали об «опасности российского саботажа» и «наблюдалась череда подозрительных фактов», сообщает Le Figaro.

В конце мая в Польше задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии «по поручению российской разведки». По версии следствия, мужчины были членами преступной группы, задачей которой было совершение диверсий, включая поджоги, по указанию российских спецслужб.

В середине апреля в Германии арестовали двоих граждан с российским и немецким гражданством по подозрению в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. Им вменили сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации.

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