В Москве задержали француза за сбор сведений о военной деятельности России

Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в сборе данных, касающихся военной деятельности России. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно информации следствия, подозреваемый в течение нескольких лет осуществлял целенаправленный сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. При этом отмечается, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», которая предусмотрена российским законодательством.

По данным следственного органа, французский гражданин «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с российскими гражданами.

Его задержали и доставили в подразделение московского СК с целью проведения следственных действий.

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

В ближайшее время иностранному гражданину предъявят обвинение, также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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