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В Москве задержали француза за сбор сведений о военной деятельности России

В Москве задержали француза за многолетний сбор военных данных о России

Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в сборе данных, касающихся военной деятельности России. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно информации следствия, подозреваемый в течение нескольких лет осуществлял целенаправленный сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. При этом отмечается, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», которая предусмотрена российским законодательством.

По данным следственного органа, французский гражданин «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с российскими гражданами.

Его задержали и доставили в подразделение московского СК с целью проведения следственных действий.

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

В ближайшее время иностранному гражданину предъявят обвинение, также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили переход на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) летчика из Калуги, а также еще одного гражданина России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж.

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