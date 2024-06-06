«Сталин приветствовал американские войска»: как в Европе открывали второй фронт 80 лет назад в «День Д» англо-американские войска высадились в Нормандии

6 июня 1944 года более 150 тыс. солдат США и Британии высадились на севере оккупированной нацистами Франции. Высадка в Нормандии считалась в СССР открытием долгожданного «второго фронта». Но этот термин на Западе почти не используют. Самый масштабный в истории десант стал четвертым по счету на западном театре Второй Мировой войны. Как пьянка Сталина и Черчилля в Москве помогла открыть второй фронт, что погубило англо-американских десантников и при чем тут тушенка — в материале «Газеты.Ru».

Европа во тьме

В 1942 году в разгар Второй Мировой войны Советский Союз оказался один на один против войск нацистской Германии и ее сателлитов. Хотя союзники по антигитлеровской коалиции также вели боевые действия против Рейха, на европейском континенте только Красная Армия тогда сражалась с немцами на суше. Американцы вступили в войну лишь в конце 1941 года, а англичане еще в 1940 году эвакуировались на остров, когда пала Франция.

Итак, в 1942 году немцы продолжали побеждать. Хотя Москву им взять не удалось, они держали блокаду Ленинграда, наступали на Сталинград и контролировали почти всю Европу (кроме нейтральных стран). Чтобы снизить давление на «восточном фронте» — советско-германском — советское руководство добивалось от западных союзников срочного открытия «второго фронта». То есть — высадки американских и британских войск в Европе.

close 100% Американские солдаты на борту военно-транспортного судна Береговой охраны США перед началом операции, Нормандия, 6 июня 1944 года U.S. National Archives

«Однако правящие круги США и Великобритании в соответствии с их политикой, направленной на взаимное истощение СССР и Германии и создание условий для установления своего мирового господства, затягивали открытие Второго фронта», — гласит одноименная статья в Большой Советской Энциклопедии.

Еще в июле 1941 года Иосиф Сталин в ходе встречи в Кремле с Гарри Гопкинсом, представителем президента США, выразил надежду на открытие второго фронта против Третьего Рейха. Советский вождь даже предложил отправить американских солдат на один из участков фронта в России.

«Сталин сказал, что… мощь Германии столь велика, что, хотя Россия сможет защищаться одна, Великобритании и России вместе будет очень трудно разгромить немецкую военную машину. Он сказал, что нанести поражение Гитлеру — и, возможно, без выстрела — может только заявление Соединенных Штатов о вступлении в войну с Германией.

<...> Он хотел, чтобы я передал президенту, что он приветствовал бы на любом секторе русского фронта американские войска целиком под американским командованием. Я сказал Сталину, что в компетенцию моей миссии входят исключительно вопросы снабжения», — писал впоследствии Гопкинс.

Долгое время союзники оказывали СССР лишь материальную помощь по программе ленд-лиза. Известно, что американскую тушенку, которую получал СССР, солдаты иронично называли «второй фронт».

Значение ленд-лиза в России нередко преуменьшают Однако поставки из Штатов составили с 1942 по 1945 год до 65% всех грузовиков, 53% взрывчатки, 17% танков. В 1942 году суммарный ВВП Советского Союза и Великобритании был меньше, чем ВВП подконтрольной нацистам Европы.



Помогали американцы и продуктами — например, тушенкой, мукой или яичным порошком. Всего – 4,4 млн тонн. Непосредственно тушенки — 2 млрд банок.



СССР по ленд-лизу получил (список неполный) более 5 тыс. противотанковых орудий, более 130 тыс. пистолетов-пулеметов, 345 тыс. тонн взрывчатки, 35 тыс. радиостанций, 202 торпедных катера, 11 тыс. товарных вагонов и 2 тыс. локомотивов, 8 тыс. тракторов, нефтепродуктов 2,6 млн тонн, 49 тыс. тонн кожи, 3,7 млн автомобильных шин, 15,4 млн армейских ботинок и 257 млн пуговиц. Не считая сотен тысяч тонн различных металлов и химикатов.



Военную технику предполагалось списывать. Оплате подлежали только гражданское оборудование и материалы. Расплатиться за ленд-лиз смогла уже РФ — в 2010 году.

В начале сентября 1941 года Сталин откровенно писал премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, что СССР оказался перед лицом смертельной опасности. Поэтому он просил уже в том же году создать второй фронт «где-либо на Балканах или во Франции», чтобы союзники оттянули на себя 30-40 немецких дивизий.

США к тому моменту в войну с Германией еще не вступили (Гитлер объявит войну Штатам 11 декабря, спустя 4 дня после нападения Японии на военно-морскую базу Перл-Харбор). Однако Черчилль, признавая, что на плечи России легла вся тяжесть войны, отказывался высаживать британские войска в Европе. Стоит отметить, что первый раз британцы высадились на континенте до начала советско-германской войны, в 1939 году, во Франции. А кроме того — в 1940 году в Норвегии.

close 100% US Navy

Переговоры продолжались. В мае 1942 года наркоминдел Вячеслав Молотов, пролетев на самолете над Третьим Рейхом, приземлился в Лондоне. В ходе переговоров с Черчиллем он вновь передал требование Сталина открыть второй фронт: тогда вопрос разгрома Гитлера «был бы решен в 1942 году». Но Черчилль вновь отказался — не хватало десантных судов и ресурсов.

Пьянка в Кремле

В августе того же года уже сам британский премьер прилетел в Москву. От США в советскую столицу прибыл спецпредставитель президента Франклина Рузвельта — Аверелл Гарриман. Их встреча со Сталиным известна теперь как Вторая Московская конференция.

«Я размышлял о моей миссии в это угрюмое, зловещее большевистское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении», — писал Черчилль в мемуарах.

Этот момент для союзников был тяжелым — немцы побеждали в Африке, японцы — в Индокитае. РККА отступала из Ростова-на-Дону, теряя позиции на Кавказе. Всего за пару недель до конференции был издан знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад!». Продолжались мясорубки под Ржевом и на подступах к Сталинграду.

Черчилль, прибыв к Сталину в Кремль, предложил говорить по-дружески. Но обещать открытие второго фронта ранее 1943 года британский политик не стал. По его словам, в сентябре 1942-го высадиться в Европе было невозможно из-за нехватки сил, а после погода уже не позволяла переплыть через пролив Ла-Манш, который отделяет Англию от Франции. К тому же Черчилль утверждал, что союзники намерены высадиться не в Европе, а в Африке — это и должно было стать «вторым фронтом».

Сталин в ответ обвинял союзников в нерешительности — так, мол, войны не выигрывают.

«Отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования», — гласил сталинский меморандум.

По словам историка Андрея Исаева, Черчилль был очень рассержен тоном, которым с ним разговаривали в СССР, и даже несколько раз хотел прервать переговоры и вернуться в Лондон.

Однако в конце концов Сталин и Черчилль напились в Кремле, вспоминал британский дипломат Александр Кадоган.

«Там я нашел Уинстона со Сталиным и с присоединившимся к ним Молотовым. Они сидели за обильно накрытым столом, уставленным разнообразной едой с молочным поросенком в виде главного блюда и бессчетным количеством бутылок. То, что Сталин заставил меня выпить, было довольно варварским на вкус. Уинстон, который к тому времени жаловался на легкую головную боль, мудро ограничивался сравнительно безобидным кавказским шипучим красным вином. Все выглядели веселыми, как на свадьбе» Сэр Александр Джордж Монтэгю Кадоган постоянный замминистра иностранных дел Великобритании

Черчилль лишь пообещал Сталину «разведку боем». Всего через пару дней после Московской конференции британские войска предприняли высадку во французском городе Дьепп. Около 6700 десантников попытались захватить порт Дьеппа. Разведка боем закончилась фиаско — потери составили до 65% личного состава, убиты были более 3600 человек.

close 100% Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, руководитель СССР Иосиф Сталин и американский дипломат Аверелл Гарриман, представляющий президента США Франклина Д. Рузвельта (слева направо), на встрече в Москве, август 1942 года The Granger Collection, New York

Существовали и другие планы высадки в Европе — например, выбросить на берег весной 1943-го сразу 48 дивизий. Или осенью 1942 года захватить крупный порт во Франции и удерживать его. Но этим планам из-за демонстративного провала десанта в Дьеппе не суждено было сбыться.

«Гитлер предвещает победу Новой Европы. Сталинград будет освобожден от большевиков. Угрозы создания второго фронта не волнуют Германию. В Берлине безграничный восторг и непоколебимая уверенность в победе», — писала коллаборационистская газета «За Родину» в октябре 1942 года.

Тем не менее, в Москве Черчилль заверил Сталина, что союзники высадятся в Северной Африке. Операция «Факел» представляла собой морской десант американских и британских сил и началась в ноябре 1942 года. Это позволило разбить немцев на «черном континенте». Но Сталин не считал это полноценным вторым фронтом — африканский корпус немцев был отдельной группировкой, не влиявшей прямо на ход военных действий в России.

close 100% Американские солдаты высаживаются недалеко от Алжира, 1942 год U.S. National Archives and Records Administration

Одной из причин, почему Черчилль и Рузвельт были против скорейшего открытия второго фронта в 1943 году, была нехватка десантных средств — барж и катеров. Впрочем, США и Британия решили ударить в «мягкое подбрюшье» Европы — совершив высадку на Сицилии и атаковав фашистскую Италию.

В июле 1943-го почти полмиллиона солдат союзников десантировались на острове. Вскоре режим дуче пал. Но и итальянский фронт не считался в Кремле тем самым «вторым фронтом» — ведь удар был нанесен по союзнику Гитлера, но не по нему самому. Хотя война в Италии отвлекала около 1 млн немецких солдат.

«Великий крестовый поход»

Наконец, на конференции в Тегеране в ноябре 1943 года союзники дали Сталину обещание, что высадка в Европе состоится в 1944 году. Тогда же операции было присвоено имя «Оверлорд» — в переводе на русский «Повелитель».

Тем не менее, при выборе места десанта между союзниками возникли разногласия. Черчилль был сторонником высадки на Балканах (он хотел таким образом отсечь Красную Армию от остальной Европы). Но американский президент Рузвельт был за высадку в Западной Европе, во Франции.

close 100% Британские войска на сицилийском побережье, 10 июля 1943 года IWMCollections

«Не существовало ясного представления, как будут развиваться операции после высадки на нормандское побережье. Мы собирались открыть новый театр военных действий в Европе. Перед нами стояла громадная проблема ведения наступательных сухопутных операций в Западной Европе с конечной целью сокрушить вооруженные силы противника и оккупировать Германию», — вспоминал британский генерал Бернард Монтгомери.

close 100% План вторжения во Францию dean.usma.edu

План операции после ряда серьезных доработок одобрил главнокомандующий союзными силами в Западной Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр. После множества часов штабной работы «Оверлорд» был готов. Эта десантная операция стала самой масштабной в истории. Почти 3 млн солдат и офицеров из США, Канады, Британии и части Франции прорвали немецкую линию обороны на берегу моря — «Атлантический вал». Ее обороняли около 1 млн немцев и солдат-коллаборационистов.

Вал (который, кстати, возводили русские военнопленные) был сильнее всего укреплен возле Па-де-Кале — самого узкого пролива между Англией и Францией. Разведка союзников даже провела спецоперацию по дезинформации, чтобы убедить немцев — высаживаться они будут именно там.

Берег Франции защищали бункеры, ДОТы, проволочные заграждения и противотанковые надолбы, мины.

Высадку решено было проводить, форсируя более широкий пролив Ла-Манш, и создать плацдарм в Нормандии — где защита была слабее. Готовили открытие «второго фронта» в глубочайшей секретности — солдат запирали на базах и запретили им даже писать письма родным. Дату «Дня Д» они узнали лишь накануне операции. Для отвлечения внимания авиация союзников бомбила ложные цели возле Па-де-Кале.

«Солдаты, летчики и матросы Союзных экспедиционных войск! Вы отправляетесь в Великий крестовый поход, к которому вы готовились много месяцев. Весь мир смотрит на вас», — обращался к солдатам генерал Эйзенхауэр в «День Д».

Для переправы через пролив было подготовлено более 5 тыс. барж, судов и катеров; для воздушного десанта собрали более 10 тыс. боевых самолетов, более 1,3 тыс. транспортных самолетов и 3500 планеров. Десант с воздуха должен был высадиться в тылу у немцев и внезапным ударом помочь переправить по воде основные силы. Около 15 тыс. американских парашютистов в ночь с 5 на 6 июня выбросились из самолетов в глубине полуострова Котантен. Многие из них погибли в подбитых немецкой ПВО самолетах, при неудачных посадках планеров или были рассеяны из-за неверных координат выброски. Но в конце концов они смогли выполнить боевые задачи и ударить немцам на берегу в тыл.

close 100% Дуайт Д. Эйзенхауэр с американскими солдатами перед операцией «Нептун», 6 июня 1944 года AP

В первой волне морского десанта в «День Д» на французский берег смогли доставить 156 тыс. солдат и 10 тыс. танков и другой бронетехники. Высаживались на нормандских пляжах с кодовыми названиями «Голд», «Джуно», «Суорд», «Юта» и «Омаха».

Почти везде, кроме «Омахи», немцы не сумели оказать ощутимого сопротивления. На этом пляже американцы потеряли почти 5 тыс. человек, погибших под шквальным огнем пулеметов и артиллерии. Второй фронт в Европе был открыт.

В конце июня 1944 года советские войска также предприняли масштабную наступательную операцию «Багратион», разбив немецкие войска в Белоруссии. А в августе американцы высадились уже в Южной Франции. Тогда же был взят Париж. До Победы над гитлеровской Германией оставалось меньше года. А до начала Холодной войны — пара лет.