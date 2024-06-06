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Молния ударила в здание «Детского посольства» на ВДНХ, начался пожар

Кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии

Кровля здания центра развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ в Москве загорелась после удара молнии. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

«На место прибыли пожарные, идет ликвидация возгорания», — говорится в сообщении.

31 мая в центре Москвы на Люсиновской улице 31, строение 6 загорелось здание, находящееся на реконструкции. Изначально стало известно о возгорании кровли на площади около 100 квадратных метров, позже сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Позже пожар в реконструируемом здании был ликвидирован.

Также до этого в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Отмечается, что пожарные уже выехали на место пожара. Других подробностей не сообщается.

Ранее в жилом комплексе в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома.

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