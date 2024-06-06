В Гознаке объяснили причину возвращения в обращение 5 и 10 рублей

В России возобновилась печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей для обеспечения удобства размена и денежного обращения в целом. Об этом сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы предприятия, решение вновь запустить производство мелких купюр было принято с учетом ранее допущенных ошибок при обновлении дизайна тысячерублевой банкноты. Напомним, в 2023 году Банк России вынужден был отозвать ее из обращения из-за проблем с оформлением.

«Работа продолжается над разными вариантами новых банкнот, и, насколько я понимаю, на определенном этапе, когда они будут доработаны и обсуждены с экспертами, Центробанк предложит окончательный вариант», — добавил Трачук.

Он также сообщил, что в октябре прошлого года были представлены обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей, посвященные соответственно Москве и Екатеринбургу.

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