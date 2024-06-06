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Бизнес
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Как создать клиентоцентричный бизнес? Сессия Сбера на ПМЭФ. Модератор К. Царёв. LIVE

За последние годы ведущие цифровые компании сделали серьезные шаги навстречу клиенту, повышая качество и уровень сервисов. Однако предложения растут с геометрической скоростью, продукты усложняются и клиенту становится все сложнее в них разобраться. Нужны сильные лидеры, готовые поменять тренд. Но кто будет первый? Что можно начать делать уже сейчас, чтобы снизить асимметрию информации на рынках? Как найти баланс между фокусом на интересы клиента и задачами коммерческой организации? Какой должна быть честная реклама и честные ценники? Эти вопросы обсуждаются на сессии Сбера «Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях рынка» в рамках ПМЭФ.

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