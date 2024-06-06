Байден заявил, что США не разрешат Украине бить по Кремлю

США не намерены разрешать Украине наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.

«Их [вооружения] разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден.

До этого агентство Associated Press (AP), ссылаясь на американского сенатора и западного чиновника, заявило, что в последние дни американское вооружение было задействовано для проведения атак на территорию России. Конкретные детали о целях атак и используемом оружии не были предоставлены.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важными слова Владимира Путина о том, что Москва имеет право поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении РФ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.