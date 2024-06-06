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Байден снова назвал Путина диктатором

Байден назвал Путина диктатором и непорядочным человеком, которого знает 40 лет

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AP

Президент США Джо Байден в очередной раз назвал президента России Владимира Путина диктатором и непорядочным человеком. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор и изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление», — сказал Байден, отвечая на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что поставки Украине высокоточного оружия для нанесения ударов по территории России являются прямым участием в конфликте.

По его словам, США не говорят о том, чтобы дать Украине оружие для ударов по Москве. Американское оружие разрешено использовать вблизи Харьковской области, заявил президент США.

В марте Байден назвал Путина мясником.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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