На Украине будут лишать ученых степеней за плагиат и использование ИИ

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ответственности за написание академических работ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и плагиат. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Законопроект был внесен в раду ее председателем Русланом Стефанчуком вместе с группой депутатов. Теперь в каждом учебном и научном учреждении Украины появится система обеспечения «академической добродетели», которая займется выявлением плагиата и использования ИИ научными сотрудниками. Попавшимся на этих проступках ученым и студентам будет грозить лишение ученой степени, ученого звания, педагогического звания, квалификационной категории, наград, знаков отличия, а также выговоры и увольнение.

Проверяться будут научные работы, рецензии на них, экзаменационные работы, квалификационные работы на получение ученых степеней и степеней образования.

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