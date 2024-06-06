«Оторвало двери, два человека вылетели». У трамвая в Кемерове отказали тормоза Число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове выросло до 108

В Кемерове столкнулись два трамвая, в результате аварии пострадали более 100 человек. По словам очевидцев и пассажиров, трамвай потерял управление из-за отказавших тормозов, разогнался на склоне и врезался во впереди стоящий поезд. В транспортной компании (КЭТК) сообщили, что на линию трамвай вышел исправным. Им управляла 23-летняя Александра, машинистом она работает чуть меньше года. В КЭТК рассказали «Газете.Ru», что она была дисциплинированным водителем и до последнего пыталась предотвратить аварию. Сейчас девушка находится в реанимации.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове, авария произошла около 7:30 утра (3:30 мск). По последним данным, в результате ДТП пострадали больше 100 человек. Несмотря на усилия медиков, один из пострадавших скончался в больнице, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

close Трамваи после столкновения в Кемерове, 6 июня 2024 года Ситуация на месте столкновения двух трамваев в Кемерове, 6 июня 2024 года Салон одного из трамваев после столкновения в Кемерове, 6 июня 2024 года Ситуация на месте столкновения двух трамваев в Кемерове, 6 июня 2024 года Ситуация на месте столкновения двух трамваев в Кемерове, 6 июня 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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«Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. <…> Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение», — добавил глава города. Позже Анисимов уточнил, что число пострадавших выросло до 108.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ведомство сообщило, что допрашивает пассажиров и очевидцев аварии, а также сотрудников и должностных лиц Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК). В профильных подразделениях администрации города начались обыски, оперативники изымают документы с регламентами и информацией о техническом состоянии трамваев.

Свою проверку также проводит кемеровская прокуратура.

У трамвая отказали тормоза

В пресс-службе КЭТК рассказали, что трамвай №10 врезался в другой вагон на остановке «Набережная». По данным Telegram-каналов Shot и Baza, у трамвая отказали тормоза.

«…вагон набрал огромную скорость. В итоге в повороте у трамвая оторвало двери, и оттуда вылетели два человека. Спустя некоторое время трамвай влетел в другой вагон», — пишет Baza.

Об отказе тормозной системы также говорят очевидцы и пассажиры попавшего в ДТП трамвая. По словам одной из пострадавших, тормоза вызвали у людей подозрения еще до того, как вагон набрал скорость.

«Я ехала сегодня во втором трамвае и запах горелых тормозов был еще там, где детская поликлиника. Я скала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю.

У «ДК шахтеров» вагон начал набирать скорость запредельную — отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы вылетели бы с моста»,

— сообщила она NGS42.RU.

В КЭТК рассказали, что управление потерял вагон АКСМ белорусского производства. NGS42.RU пишет, что на момент ДТП он находился в эксплуатации около 16 лет. Однако, по другим данным, трамвай был выпущен в 2012 году.

Максимальная скорость, которую может развить этот вагон, — 62 км/ч. По словам оперативников, которые работают на месте, на склоне трамвай разогнался примерно до 80 км/ч, пишет NGS42.RU. Официально эта информация пока не подтверждена.

После столкновения в сети также появилось видео из искореженного трамвая. За кадром мужчина, который снимает ролик, говорит, что вагон был неисправен: «Тормозов нет, все сломано, все вообще на сопле держится».

В КЭТК это видео назвали фейком. По словам пресс-службы компании, трамвай вышел на линию в 5:58 по местному времени (1:58 мск) полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя.

«Вагон перед выездом на маршрут в ремонтные цеха не заезжал и никаких проблем с тормозами не испытывал. В штатном режиме отработал первый рейс маршрута от станции »КЭМЗ» до конечной остановки «шахта Северная», — говорится в публикации.

Однако RT со ссылкой на КЭТК сообщает, что версию с технической неисправностью все равно рассматривают в качестве одной из основных причин аварии. Другая возможная причина ДТП — человеческий фактор.

По данным Baza, в апреле трамвай проходил ежегодный техосмотр. 2 июня вагон также проходил ТО-2 — его основной целью является устранение неисправностей, которые могут привести к внезапному отказу оборудования. Однако никаких особых проблем, как отмечает Telegram-канал, техники не обнаружили. При этом, как пишет NGS42.RU, транспортный парк КЭТК изношен почти на 90%.

«Пыталась предотвратить аварию»

По данным Shot, трамваем во время столкновения управляла 23-летняя Александра М. Сейчас девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Очевидец аварии рассказал kuzbass.aif.ru, что Александру доставали из кабины, «у нее вся нога раздроблена».

Shot пишет, что девушка работала машинистом около восьми месяцев. Три года назад она закончила местный горнотехнический техникум.

Начальник пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что за время своей работы Александра зарекомендовала себя только исключительно с положительной стороны как ответственный дисциплинированный водитель.

«Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон, но до последнего оставалась за управлением трамвайным вагоном, пытаясь предотвратить аварию», — подчеркнул Гончаренко.