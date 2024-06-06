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Названы сроки получения Киевом истребителей F-16

Politico: Киев может получить более 60 истребителей F-16 этим летом

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Vadim Ghirda/AP

Украинские военные возможно уже этим летом получат более 60 истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает издание Politico.

«Этим летом четыре европейских страны планируют отправить Киеву более 60 истребителей F-16. Это Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия», — говорится в материале.

При этом, по данным журналистов, Украина требует от Вашингтона и властей других стран активизировать программу подготовки украинских летчиков к боевому применению F-16.

Согласно данным Politico, администрация Байдена сообщила Киеву, что ей не хватает мест в программе подготовки летчиков в Аризоне. В результате США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно, по словам трех источников издания.

В двух других учреждениях в Дании и Румынии также зафиксирована аналогичная проблема с доступными местами для обучения украинских военных пилотов, заключили журналисты издания.

Ожидается, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн.

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан намекал, что Вашингтон готов поставить Киеву новую крупную партию вооружений, не сообщив конкретных наименований.

Ранее в США признали ответственность за конфликт на Украине.

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