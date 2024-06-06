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Сурков заявил, что Зеленский живет в сериале, к которому не пишет сценарий

Помощник Путина Сурков объяснил, почему Зеленский отверг Минские соглашения

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РИА «Новости»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг Минские соглашения, поскольку попал под влияние Запада. В беседе с «Актуальными комментариями» он заявил, что глава Украины живет в сериале, к которому не пишет сценарий самостоятельно.

«Догадываюсь, впрочем, что Зеленский просто попал под влияние западников и западенцев. Он шустрая баба, но легкомысленная. В сериале живет. Сценарий которого пишет не он», — сказал Сурков, отвечая на вопрос о том, почему Зеленский вышел из Минского процесса.

До этого Сурков заявил, что одним из критериев для завершения конфликта на Украине должно стать исключение Владимира Зеленского из переговорного процесса.

«Формула мира проста, вот она, запишите: «минус Зеленский». Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — сказал Сурков.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

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