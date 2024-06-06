У экс-канцлера Шрёдера отобрали кабинет в бундестаге

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер лишится собственного офиса и сотрудников в бундестаге, поскольку Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил иск политика, оспаривающий данное решение. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

«Бывший глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер больше не будет иметь офиса и сотрудников в бундестаге. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга сегодня отклонил соответствующий иск Шрёдера», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что экс-канцлер лично пришел на слушания, чтобы объяснить необходимость наличия офиса и сотрудников. Он сослался на попытки посредничества между Россией и Украиной и отметил, что есть граждане, которые продолжают обращаться к нему с просьбами о помощи.

До этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, поскольку тот дружит с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Путин по-немецки прокомментировал нападки на Шрёдера в ФРГ.