В Госдуме арестованную «ведьму» Полынь назвали бесноватой и рукожопой

Арест руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алены Полынь (настоящее имя Елена Суликова) на два месяца – это спасение доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение своими курсами и магическими услугами. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, неоднократно называвший Полынь мошенницей. Он отметил, что готов ее пожалеть, когда она получит по заслугам.

«Это не наказание Полынь, а спасение доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение какими-то курсами или своими бредовыми магическими услугами, которых, честно говоря, не существует, а к ним она точно никакого отношения не имела. Когда она получит по заслугам, тогда мне будет ее по-человечески жалко. Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счет обмана. Она ничего делать не умеет. Она как неудавшаяся ученица техникума как была, так и осталась рукожопая, ничего в жизни не умеющая. Единственный источник ее заработка — это обман и ложь. Больше, кроме обмана, она ничем заниматься не умеет. Поэтому мы спасаем людей. Мы этого и добивались, чтобы общество было надежно изолировано от таких Полыней. А я ей желаю: «Умри с миром», как говорил миледи Винтер тот благородный мушкетер», — сказал он.

По словам Милонова, Полынь сама себя изобличала своей деятельностью и предоставила возможность собрать на нее доказательную базу для дела. Он уточнил, что в его глазах женщина была и остается мошенницей.

«Я благодарен своему хорошему знакомому одному, который был заявителем по ее делу, и считаю, что в принципе все произошло так, как должно быть. Она все хотела призывать к каким-то инфернальным силам, но в результате получила наказание от вполне реальных сил, от правоохранительных органов. Мы давно сотрудничаем в этом плане с неравнодушными людьми, с правоохранительными органами. Полынь своей деятельностью сама себя изобличала и предоставила возможность правоохранительным органам собрать необходимую доказательную базу. Я ее предупреждал много раз, говорил, что она мошенница. Она на меня в суды подавала и прочее. Она мошенницей всегда была и пока что останется мошенницей в моих глазах», — пояснил он.

«Ведьма» Полынь ранее утверждала, что на Милонова навели порчу. Сам депутат считает, что на него подобная «белиберда» не распространяется.

«В ее[Полыни] глазах, наверное, есть порча. Видите, я православный человек, на меня вся эта белиберда не распространяется. Поэтому хочу сказать тем, кто прислушивался к Полыни к этой: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заключил он.

6 июня Ивантеевский городской суд Московской области отправил Полынь в СИЗО на два месяца. Как сообщил ТАСС, во время заседания у «ведьмы» случился припадок, она билась головой о прутья клетки, в которой находилась, после чего упала без сознания. В итоге подсудимой вызвали скорую.

Полынь обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Следственный комитет считает, что с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви.

Ранее профессор МГЛУ Роман Силантьев рассказал, как оккультисты обманывают семьи участников СВО.