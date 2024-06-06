Курбан-байрам 2024: традиции и значение мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам: когда отмечают в 2024 году, история, традиции и суть праздника

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения. Он приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку. Почему в этот день в исламе принято приносить в жертву животных и какие еще традиции и обычаи связаны с Курбан-байрамом — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Курбан-байрам в 2024 году

Курбан-Байрам, или как его еще называют, Ид аль-Адха — это исламский праздник, который отмечают после завершения хаджа (паломничества), рассказала «Газете.Ru» эксперт по исламу, преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Сабина Умарова. Дата всегда плавающая: праздник наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама, который символизирует окончание Рамадана (священного для мусульман месяца, когда предписывается соблюдать пост).

Считается, что каждый мусульманин должен совершить паломничество в Мекку, чтобы углубиться в свою веру, быть возвышенным и более религиозным. Как кульминация — Курбан-байрам. Сабина Умарова эксперт по исламу

close 100% Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке Михаил Воскресенский/РИА Новости

Курбан-байрам отмечают на десятый день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. В 2024 году празднование начнется в воскресенье, 16 июня и продлится три дня, до среды, 19 июня, включительно. В некоторых исламских странах торжества в часть праздника длятся дольше. Например, в Саудовской Аравии они продолжаются до двух недель.

В России официальный выходной в честь Курбан-байрама объявлен в понедельник, 17 июня, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне, Башкортостане и Крыму.

История и суть праздника

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе наряду с Ураза-байрамом. Он напоминает об истории пророка Ибрахима (известного в иудейской и христианской традициях как Авраам), чья жизнь и испытания описаны в 37-й суре Корана.

Ибрахим долгие годы молился о потомстве и в итоге стал отцом лишь в 86 лет. Согласно преданию, во сне к нему пришел ангел Джабраил с повелением от Аллаха принести своего сына в жертву. Ибрахим, испытывая глубокие душевные страдания, но все же подчиняясь воле Божьей, отправился в долину Мина с сыном. Своей участи он не противился.

Когда момент жертвоприношения был близок, Аллах вмешался, и нож в руках пророка потерял способность резать. Вместо сына Ибрахиму было позволено принести в жертву барана. Это событие символизировало испытание верности Ибрахима, за что он был вознагражден — позже у него родился второй сын Исхак.

«Его послушание и его вера были увидены и приняты. Вместо сына он смог принести в жертву барана. С тех пор считается, что этот день — день жертвоприношения. Выбирают барана как дань этому празднику. Для меня этот праздник — праздник принятия судьбы и веры в то, что Аллах знает, что для тебя лучше», — объяснила Умарова.

close 100% Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года Владимир Астапкович/РИА Новости

Примечательно, что в самом Коране не упоминается имя сына, которого Ибрахим должен был принести в жертву. Однако в мусульманской традиции принято называть его Исмаилом. В христианской традиции первенца пророка, чуть не принесенного в жертву, зовут Исааком (ветхозаветное предание о жертвоприношении Исаака).

На основе предания возник обычай жертвоприношения, ставший центральным элементом празднования Курбан-байрама. В этот день вспоминают о преданности Ибрахима и о необходимости быть готовыми к жертвам ради высших идеалов.

Как мусульмане готовятся к празднику

За полтора месяца до Курбан-байрама у мусульман начинается период, когда они не устраивают застолья, не стригут волосы и не бреются. Это также время, когда многие верующие готовятся к паломничеству — хаджу в Мекку, который является одним из пяти столпов ислама.

Пост перед Курбан-байрамом, хотя и не так строг, как в Рамадан, все же предусматривает существенные ограничения: полный отказ от еды и питья от рассвета до заката в течение девяти дней. Ночью, несмотря на снятие ограничений, рекомендуется избегать излишеств и соблюдать умеренность в пище и напитках.

День перед Курбан-байрамом, который приходится на девятый день месяца Зуль-хиджа, называется День Арафат — это кульминация хаджа. Паломники собираются на горе Арафат в 20 км от города Мекки — месте, где, согласно исламской традиции, пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь.

close 100% Паломники на горе Арафат в Саудовской Аравии Keystone Press Agency/Global Look Press

Сам Курбан-байрам начинается с ритуала бросания камней в долине Мина, символизирующего отвержение дьявола. Завершается паломничество обходом вокруг Каабы, центральной святыни ислама, расположенной в Заповедной мечети в Мекке.

Традиции праздника

Начинать Курбан-байрам принято с совершения гусуля — полного ритуального омовения, символизирующего стремление к духовной чистоте. После него обязательно надевать чистые и аккуратные наряды, чтобы достойно встретить праздник.

В Курбан-байрам важно посетить мечеть для утренней молитвы. После молитвы следует прослушать проповедь, или вагаз, которую проводит имам. Затем происходит праздничный намаз (гает-намаз) — особый молитвенный ритуал, который подчеркивает связь человека с Богом.

close 100% Keystone Press Agency/Global Look Press

После этого принято посещать дома родственников и друзей, дарить подарки и наслаждаться общением. Угощают гостей традиционно мясными блюдами, приготовленными из жертвенных животных, и различными сладостями.

Жертва на Курбан-байрам

Выбор и подготовка животного для жертвоприношения на Курбан-байрам — это важный и ответственный процесс. В исламе установлены на этот счет строгие критерии. Как правило, в роли жертвенного животного выступает баран (но это может быть и коза, корова, верблюд и т.д.).

Критерии выбора жертвенного животного:

Возраст. Животное должно быть достаточно взрослым. Обычно это означает, что ему должно быть не менее одного года.

Здоровье и внешний вид. Животное должно быть здоровым, упитанным и без видимых физических дефектов. Это предполагает отсутствие серьезных травм или болезней.

Перед жертвоприношением животное иногда украшают: на него могут повесить колокольчики или ожерелья, а некоторые наносят на шерсть символические узоры краской. За несколько дней до праздника животное обычно помещают в чистое, специально отведенное место на два–три дня.

Каждая семья, даже если она мало чем может поделиться, старается выделить средства и помочь ближним, угощают соседей и накрывают на стол. Принято делить барана на три части: одна часть остается в семье, другая идет на стол, а третья — раздается тем, кто нуждается. Сабина Умарова эксперт по исламу

Что нужно и можно делать в Курбан-байрам

Ритуальное омовение (гусуль): это помогает очиститься как физически, так и духовно перед началом праздника.

Посещение мечети и совершение намаза: участие в утренней молитве в мечети укрепляет чувство общности и духовности.

Жертвоприношение (курбан): принесение в жертву здорового барана или другого дозволенного животного, которого затем разделывают для приготовления пищи.

Приготовление блюд из мяса жертвенного животного: готовка блюд и их раздача между членами семьи, друзьями и, особенно, между нуждающимися.

Прием гостей и угощение их сладостями и выпечкой: проявление гостеприимства и доброты к окружающим.

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Что нельзя делать в Курбан-байрам

Носить грязную или неопрятную одежду: в день праздника следует одеться чисто и аккуратно в знак уважения к событию и окружающим.

Заниматься тяжелым трудом: время праздника — это время для духовных практик и общения, а не тяжелой работы.

Держать обиду, ругаться или сквернословить: Курбан-байрам — праздник прощения и очищения сердца от гнева.

Скупиться на милостыню и помощь нуждающимся: щедрость и готовность отдать что-то другим — важная часть празднования.

Как отмечают Курбан-байрам в России и в мире

Россия

В России праздник Курбан-байрам отмечают в первую очередь в мусульманских регионах — с соблюдением всех религиозных традиций и обычаев. Там также проводятся общественные праздничные и культурные мероприятия. В крупных городах, таких как Москва, обустраиваются специальные площадки для жертвоприношений, где соблюдают все санитарные нормы и присутствуют сотрудники Роспотребнадзора.

Турция

В Турции Курбан-байрам — один из самых значимых и популярных праздников. Обычно торжества длятся четыре дня, на протяжении которых люди собираются вместе, обмениваются подарками, устраивают застолья и посещают родственников. Это время духовности и общения.

Казахстан

Курбан-байрам в Казахстане сопровождается традиционным жертвоприношением. Праздник является символом благодарности за благословение и напоминанием о подвиге пророка Ибрагима. Неотъемлемая его часть — благотворительность, подчеркивающая важность помощи нуждающимся.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие совершают обряды вокруг Каабы и посещают мост Джамарат — место, где, по преданию, пророк Ибрагим бросал камни в дьявола.