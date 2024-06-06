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Президент Польши созвал экстренный совет из-за стрельбы по мигрантам

Дуда созвал совет нацбезопасности Польши из-за стрельбы солдат по мигрантам

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда назначил на 10 июня заседание cовета нацбезопасности, главной темой которого станет обсуждение задержания военнослужащих армии страны, которые открыли стрельбу в сторону мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Onet.

«Да, я созвал совет национальной безопасности в связи с ситуацией на границе [с Белоруссией]. Вероятно, встреча состоится в понедельник [10 июня] в 16.00 (17.00 мск. — «Газета.Ru»)», — рассказал глава государства журналистам на брифинге во Франции.

По словам Дуды, совершенно необходимо обсудить произошедшее, так как это касается безопасности Польши и волнует общественное мнение. «Люди заслуживают объяснений», — добавил польский лидер.

Также президент выразил удивление тому, что в итоге солдаты были задержаны.

«Это очень шокирующий факт, учитывая, что в последнее время наши солдаты на границе неоднократно подвергались нападениям со стороны людей с белорусской стороны», — заключил Дуда.

По данным Onet, стрельба произошла еще в конце марта, но стало известно о произошедшем только сейчас. Согласно информации портала, инцидент произошел возле польской деревни Дубиче-Церкевене. Недалеко от нее находится граница с Брестской областью Белоруссии.

Солдаты рассказали изданию, что тогда нелегальные мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили. В результате бойцы приняли решение стрелять в сторону нелегалов по земле в целях самообороны.

Ранее в Польше рассказали о скорых изменениях на границе с Белоруссией.

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