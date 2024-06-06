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Женщина выжила после удаления свиной почки из-за отторжения

NYT: женщине со свиной почкой удалили орган через 47 дней после пересадки

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Shelby Lum/AP

Женщине, которая стала вторым пациентом с пересаженной от свиньи почкой, пришлось удалить новый орган через 47 дней после трансплантации. Об этом сообщает New York Times (NYT).

54-летняя Лиза Пизано — пациентка с почечной и сердечной недостаточностью. Из-за наличия двух заболеваний она не могла претендовать на пересадку органа от человека. Поэтому женщина решилась на экспериментальную операцию. Сначала ей имплантировали насос в левый желудочек сердца, чтобы помочь органу перекачивать кровь. Без этого устройства продолжительность жизни пациентки измерялась бы днями или неделями.

Теоретически, после установки насоса Лиза могла претендовать на пересадку почки. Но из-за высокого уровня антител, которые могли бы атаковать новый орган, на поиск почки могли уйти годы. Поэтому через неделю после установки сердечного насоса Лизе пересадили свиную почку с отредактированными генами. Также для снижения риска отторжения пациентка получила вилочковую железу свиньи — орган иммунной системы. Женщина стала первым пациентом с сердечным насосом, которому провели пересадку органа.

Через 47 дней организм Лизы стал отторгать новый орган. Его удалили, а женщину перевели обратно на диализ — процедуру для очистки крови от токсинов, которые обычно выводятся почками. Пациентка находится в стабильном состоянии, ее сердечный насос продолжает работать.

Ранее врачи успешно пересадили модифицированную почку свиньи 62-летнему американцу.

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