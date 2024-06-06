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Россиянам пообещали невозможность «уйти в тень» от налогов

Глава ФНС Егоров заявил, что в РФ не будет легких путей уклониться от налогов

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава ФНС (Федеральной налоговой службы) Даниил Егоров заявил, что в РФ не будет легких путей уклониться от налогов. С таким заявлением он выступил в ходе ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россияне не начнут уходить от НДФЛ после его повышения, и напомнил об уголовной ответственности за это.

28 мая Минфин внес в правительство поправки о совершенствовании налоговой системы.

При доходе от 5 млн до 20 млн рублей НДФЛ составит 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. Россияне, у которых доход превышает 50 млн рублей, будут платить 22% налога.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее блогерша Лерчек призналась, что не против стать лицом курсов о налогах.

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ПМЭФ-2024
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