В Минэкономразвития оценили ситуацию с инфляцией в России

За последние недели инфляционная ситуация в России стабилизировалась, при этом пик годовой инфляции придется на июнь-июль, заявил представитель Минэкономразвития (МЭР) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, в последнее время на уровень инфляции влияют разовые факторы, например, индексация тарифов на общественный транспорт.

«В июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась», — отметил представитель министерства.

Он считает, что годовая инфляция достигнет пикового значения в июне-июле, после чего начнется снижение.

До этого Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в 2024 году составит 4,5%-5,1%.

6 июня Росстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении России, в котором указано, что в марте 2024 года заработная плата, скорректированная на инфляцию (реальные зарплаты), увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

5 июня в МЭР сообщили, что годовая инфляция в России с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17% против 8,07% неделей ранее.

Ранее в Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.