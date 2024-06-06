Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэкономразвития оценили ситуацию с инфляцией в России

Минэкономразвития: пик годовой инфляции в России ожидается в июне-июле

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

За последние недели инфляционная ситуация в России стабилизировалась, при этом пик годовой инфляции придется на июнь-июль, заявил представитель Минэкономразвития (МЭР) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, в последнее время на уровень инфляции влияют разовые факторы, например, индексация тарифов на общественный транспорт.

«В июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась», — отметил представитель министерства.

Он считает, что годовая инфляция достигнет пикового значения в июне-июле, после чего начнется снижение.

До этого Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в 2024 году составит 4,5%-5,1%.

6 июня Росстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении России, в котором указано, что в марте 2024 года заработная плата, скорректированная на инфляцию (реальные зарплаты), увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

5 июня в МЭР сообщили, что годовая инфляция в России с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17% против 8,07% неделей ранее.

Ранее в Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами