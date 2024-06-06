Названо имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 с участием Путина

Модератором пленарной сессии XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которой выступит президент РФ Владимир Путин, станет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Караганов. Об этом сообщил журнал РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки заседания.

По данным издания, в настоящее время Караганов находится на карантине перед мероприятием. Журналисты связались с политологом, но он не стал подтверждать или опровергать информацию о своем участии в пленарной сессии ПМЭФ-2024.

В этом году форум проходит в период с 5 по 8 июня, а его главной темой стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Пленарная сессия ПМЭФ запланирована на 7 июня. До этого журналист Павел Зарубин подтвердил, что глава государства намерен принять участие в нескольких мероприятиях в рамках форума и выступить на его пленарном заседании.

5 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 станет известно ближе ко дню проведения мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов, станет ли ведущим заседания российский или зарубежный журналист.

Ранее в Кремле рассказали о повышении интереса иностранных граждан к ПМЭФ.