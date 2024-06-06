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В Оренбуржье пострадавшим от паводка разрешили оставить себе земельный участок

Паслер: в Оренбуржье пострадавшие от паводка смогут оставить себе землю

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Reuters

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в  своем Telegram-канале заявил, что депутаты Законодательного собрания Оренбургской области во  втором чтении приняли поправки в  закон, которые позволят утратившим жилье из-за паводка людям, в  дальнейшем использовать земельные участки.

«Закон позволит оренбуржцам, чьи дома были затоплены в  паводок и  официально признаны под снос, в  дальнейшем использовать земельные участки»,  — сообщил губернатор.

Он уточнил, что до этого предполагалось, что получивший компенсацию по  утрате жилья собственник обязан передать землю муниципалитету. Благодаря поправкам, собственники смогут в  приоритетном порядке бесплатно получить участок для дальнейшего использования.

Ранее в СберСтраховании раскрыли объемы выплат жителям пострадавших от паводков регионов.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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