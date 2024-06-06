Китай готов сотрудничать с Украиной. Почему это так важно для России МИД КНР: Китай готов работать с Украиной и развивать отношения между странами

Китай и Украина провели межмидовские консультации. Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после них сообщил, что Пекин готов сотрудничать с Украиной. В России считают, что такие контакты играют на руку Москве, так как при необходимости РФ сможет вести диалог с Киевом через Китай, а не через США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Китая готовы развивать отношения с Украиной во всех областях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун на встрече с первым заместителем главы украинского МИД Андреем Сибигой, его слова цитирует РИА Новости.

Консультация между дипломатическими ведомствами Украины и Китая прошли 5 июня в Пекине. Как сообщили в МИД КНР, «стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес».

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения», — заявил Сунь Вэйдун.

Андрей Сибига в свою очередь сказал, что Украина дорожит дружбой с Китаем и готова к дальнейшему развитию отношений на всех уровнях и укреплению сотрудничества во всех сферах.

Как сообщает украинский МИД, первый замминистра иностранных дел Украины также проинформировал своего китайского коллегу о ситуации в стране и о подготовке к «саммиту мира», который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

«Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы внести практический вклад в достижение и долгосрочного мира в Украине», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что в рамках своего визита в Пекин Сибига также встретился со спецпредставителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

На руку России

В России считают, что сотрудничество Украины и Китая играет на руку Москве. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в таких контактах есть свои плюсы, так как РФ при необходимости будет проще общаться с Киевом через Пекин, а не через Вашингтон.

«То, что Пекин и Киев имеют некую коммуникацию, позволяет при необходимости этой коммуникацией воспользоваться, что будет, на мой взгляд, гораздо более конструктивно и продуктивно, нежели коммуникация через Вашингтон», — заявил Климов.

Он также подчеркнул, что КНР и Украина — суверенные государства, которые имеют право вступать друг с другом в отношения, какие считают нужным.

Что Украина хочет от Китая?

Последние несколько недель президент Украины Владимир Зеленский активно призывает китайскую сторону принять участие в мирной конференции в Швейцарии. 26 мая украинский лидер записал видеообращение из Харькова, в котором попросил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Бюргеншток, чтобы проявить «лидерство в приближении мира».

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. <…>. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Зеленский.

При этом издание Politico ранее писало, что КНР отказался направлять на саммит чиновников высокого ранга, если во встрече не будут участвовать представители Москвы.

С тех пор, несмотря на все призывы Зеленского, Китай так и не подтвердил своего участия в конференции на высоком уровне. 2 июня на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» украинский президент даже обвинил Пекин в попытке сорвать мероприятие. Он заявил, что Китай является «инструментом в руках Путина» и отговаривает страны Глобального юга от участия в саммите.

«Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда — это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что у Киева также есть доказательства того, что КНР помогает России, в том числе в военном плане. Кроме этого, украинский президент пожаловался, что двусторонних контактов на высоком уровне между странами сейчас нет.

«Много раз мы хотели встретиться с китайскими представителями, включая Си Цзиньпина. К сожалению, Украина не имеет каких-либо мощных связей с Китаем, потому что Китай этого не хочет», — заявил Зеленский.

6 июня издание New Statesman со ссылкой на источники сообщило, что в Сингапуре украинский лидер пытался встретиться с китайской делегацией, но эта встреча так и не состоялась.

«Зеленский не смог скрыть своего раздражения по поводу того, что Китай воспринимает Украину всего лишь инструментом Вашингтона», — говорится в публикации.

Китай выступает за переговоры, но с участием всех сторон

Несмотря на то, что Китай не поддерживает мирный саммит в Швейцарии, страна все равно выступает за то, что единственным вариантом урегулирования конфликта должны быть переговоры. Важным условием, по заявлению китайской стороны, является участие в них как Киева, так и Москвы.

23 мая КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима, где призвали провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии.

«Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — говорится в документе.

5 июня агентство Bloomberg сообщило, что плану Китая и Бразилии по урегулированию выразили поддержку уже более двух десятков стран. А в общей сложности 45 государств дали «положительную оценку» этим идеям. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Он также отметил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического решения, которые изложены в меморандуме.

МИД Украины, реагируя на слова китайского министра, заявил, что принял их во внимание. При этом ведомство снова подчеркнуло, что «единственной справедливой основой» для завершения конфликта является так называемая формула мира Зеленского. Министерство также в очередной раз выразило надежду, что китайская сторона все-таки отправит на швейцарскую конференцию высокопоставленного чиновника.

«Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине, восстановление ее территориальной целостности», – говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин после китайско-украинских консультация заявила, что Пекин намерен и дальше работать со всеми сторонами над созданием условий для политического урегулирования конфликта.

«Что касается мирной конференции в Швейцарии, мы уже многократно излагали позицию китайской стороны, мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры», — сказала Мао Нин.