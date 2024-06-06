Путин оценил объем товарооборота России и Боливии

Товарооборот РФ и Боливии пока небольшой, но имеет тенденции к росту, для этого есть интересные направления, в том числе в сфере высоких технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Такое мнение он высказал, открывая двустороннюю встречу со своим боливийским коллегой Луисом Альберто Арсе.

«Отношения развиваются на прочном фундаменте учета интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», — сказал Путин.

Путин и Арсе встретились на деловом мероприятии Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее в Кремле прокомментировали участие Путина в ПМЭФ-2024.