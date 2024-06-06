Ксения Раппопорт в суде назвала спектакль Беркович прививкой от терроризма

Актриса Ксения Раппопорт дала в суде показания по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный сокол» режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Она побеседовала с журналистами Telegram-канала «Осторожно, новости».

Раппопорт видела спектакль в 2022 году в Москве и назвала его «очень важным», а также «терапевтической прививкой» от терроризма. Она подчеркнула, что спектакль, по ее мнению, не романтизирует образ боевиков, а борется с тем, чтобы молодые люди, девушки, женщины были вовлечены в деятельность террористических организаций.

«Спектакль раскрывает механизмы того, как эти женщины туда были завлечены. Он просто является внятной, четкой профилактикой того, чтобы по незнанию или в силу каких-то трагических обстоятельств своей жизни девушки в поисках любви оказывались в лапах террористов», — заявила она после дачи показаний.

В начале мая 2023 года режиссер и драматург стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года. 20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела.

Беркович и Петрийчук отказались признать свою вину. По словам Беркович, она испытывает к терроризму исключительно отвращение и осуждает подобную деятельность. Режиссер уточнила, что решилась на создание скандального спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол» только ради профилактики терроризма.

30 мая суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей.