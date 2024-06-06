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Напавший на скейтера в Кунцево стрелял из незарегистрированного оружия

ТАСС: оружие, из которого стреляли в скейтера в Кунцево, не зарегистрировано

Оружие, из которого стреляли в скейтера на западе Москвы, не было зарегистрировано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, нападавший использовал боевое оружие. Такое оружие в принципе не регистрируют как гражданское, подчеркнул источник.

«Соответственно, зарегистрировано не было», — добавил он.

6 июня на улице Алексея Свиридова в московском районе Кунцево неизвестный мужчина выстрелил в 34-летнего профессионального скейтера Константина Балишанского. Нападавший был одет в черную маску и, предварительно, использовал АКС-74У «Ксюха».

После совершения преступления он скрылся во дворах. Через некоторое время стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Но пострадавшего спасти не удалось.

Как сообщил Telegram-канал Mash, преступником может быть коллега Константина Балишанского. Журналисты не исключили, что они вместе работали в компании Mediasystem Group.

При этом столичная прокуратура заявила, что в настоящее время следствие рассматривает ревность как основную причину нападения. Версия о заказной атаке не подтвердилась.

Ранее были обнародованы фотографии автомата, из которого стреляли в Константина Балишанского.

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