Америка будет терпеть Зеленского до весны 2025 года, а затем его сменят, заявил Путин на встрече с главами мировых информационных агентств. Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на село Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков. Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, заявление ведомства цитирует «Страна.ua». Китай готов развивать отношения с Украиной и сотрудничать с ней во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. «Газета.Ru» ведет хронику событий.