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Политика

Военная операция на Украине, день 834-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 834-й день

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Военнослужащие Южной группировки войск (ЮГВ) около термодымового комплекса ТДА-2К в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащие Южной группировки войск (ЮГВ) около термодымового комплекса ТДА-2К в зоне проведения специальной военной операции

Александр Река/ТАСС
Америка будет терпеть Зеленского до весны 2025 года, а затем его сменят, заявил Путин на встрече с главами мировых информационных агентств. Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на село Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков. Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, заявление ведомства цитирует «Страна.ua». Китай готов развивать отношения с Украиной и сотрудничать с ней во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.

8:20

Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, заявление ведомства цитирует «Страна.ua».

8:15

Вооруженные силы Украины дважды атаковали беспилотниками село Грузское Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

БПЛА ударили по территории сельхозпредприятия и сбросили взрывные устройства.

8:03

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как они выполнит ряд их требований.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 834-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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