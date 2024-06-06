Военная операция на Украине, день 834-й

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, заявление ведомства цитирует «Страна.ua».
Вооруженные силы Украины дважды атаковали беспилотниками село Грузское Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
БПЛА ударили по территории сельхозпредприятия и сбросили взрывные устройства.
Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как они выполнит ряд их требований.