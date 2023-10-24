В США 158 машин столкнулись из-за «супертумана»

В американском штате Луизиана 158 автомобилей столкнулись на автомагистрали из-за «супертумана». Жертвами массовой аварии стали семь человек, еще 25 пострадали. Власти не исключают, что число жертв увеличится — спасатели продолжают разбирать завалы из авто.

«Машины раздавлены, навалены друг на друга и охвачены пламенем. Некоторые люди вышли из машин и стояли на обочине или на крышах своих автомобилей», — пишет AP.

Одна из машин во время аварии вылетела с моста в реку, но водителю удалось спастись. Трасса, на которой произошло массовое ДТП, проходит через болота и открытые воды между озерами.

Шериф Майк Трегре рассказал, что всем службам быстрого реагирования пришлось идти до места происшествия пешком, потому что в результате аварии район «полностью застрял».

Причиной аварий стала плохая видимость из-за «супертумана», вызванного дымом от лесных пожаров и густым туманом. Видимость на дороге была не более 3 м.

Луизиане продолжают угрожать лесные пожары и засуха. Более 60% территории штата в настоящее время подвержены засухе «исключительной» категории.