Захарова пошутила, что западные политики цитируют песню Shaman из-за ситуации с Ираном

Захарова: западные политики цитируют песню Shaman «Я русский» в контексте Ирана
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики, которые говорят о выгоде России от конфликта на Ближнем Востоке, фактически цитируют песню Shaman «Я русский». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, Кошта и другие европейские заговорили о том, что Россия якобы является главным выгодополучателем и чуть ли не бенефициаром трагических событий на Ближнем Востоке.

«Такое впечатление, что они действительно цитируют песню, но совершенно не в том ключе. Помните эти строки? «Я русский, и мне повезло», - сказала Захарова на брифинге.

7 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что данное Индии временное разрешение США покупать российскую нефть не принесет «значительной выгоды» Москве, так как операции разрешены «только с той нефтью, которая уже находится на мели в море».

1 марта первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России выгоден конфликт на Ближнем Востоке, поскольку он отвлекает США от спецоперации на Украине. По его словам, ситуация вокруг Ирана может затянуться надолго, и это даст российский армии возможность неторопливо, но уверенно продвигается на поле боя, освобождая все больше населенных пунктов и территорий.

Премьер Польши намекнул на «настоящего победителя» от хаоса на Ближнем Востоке.

 
