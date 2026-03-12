Захарова сообщила о наполеоновских планах Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский строит наполеоновские планы по мобилизации, однако его ждет такой же бесславный конец. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Режим Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации на Украине в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек. Да, планы, конечно, у Зеленского наполеоновские, но и судьба у него будет такая же, бесславная», — подчеркнула она.

Дипломат уточнила, что людей на Украине в целях мобилизации вытаскивают прямо из квартир.

Кроме того, с 1 февраля в стране фактически свернут механизм так называемого быстрого бронирования военнообязанных. На Украине вернули старую схему согласования с министерством обороны, которая растянута на более длительное время. Это лишает людей необходимой защиты, делая их легкой добычей для ТЦК (аналог военкомата), отметила Захарова.

24 февраля Владимир Зеленский обвинил россиян в скандалах с так называемой «бусификацией», когда во время принудительной мобилизации граждан силой затаскивают в микроавтобусы военкоматов. По его словам, многие кадры сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта.

Ранее командир батальона ГУР ВСУ рассказал об отлове мужчин на Украине.