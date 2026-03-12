Размер шрифта
Верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен быть закрытым

Верховный лидер Ирана Хаменеи: важно сохранять Ормузский пролив закрытым
Nicolas Economou/Reuters

Ирану важно сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника. Это указано в заявлении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

«Безусловно, следует продолжать использование рычага блокирования Ормузского пролива», — отмечается в заявлении.

Кроме того, он указал, что сейчас проводятся исследования по открытию других фронтов, где противник имеет мало опыта, и которые «будут крайне уязвимы».

«Их активизация будет осуществляться в случае продолжения войны и с учетом интересов всех сторон», — добавил Хаменеи.

11 марта командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение от властей Ирана.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
