Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Иран запросил гуманитарную помощь у России

Захарова: Иран запросил у России гуманитарную помощь
Shutterstock

Иран обратился к дружественным странам за гуманитарной помощью. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она уточнила, что Тегеран запросил у этих государств, в числе которых и Россия, поставки медикаментов в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

12 марта в МЧС России сообщили, что спецборт ведомства доставит в Азербайджан 13 тонн медикаментов для последующей их передачи Ирану.

До этого постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране. Речь, в частности, о больницах.

Ранее Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!