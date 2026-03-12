Иран запросил гуманитарную помощь у России

Иран обратился к дружественным странам за гуманитарной помощью. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она уточнила, что Тегеран запросил у этих государств, в числе которых и Россия, поставки медикаментов в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

12 марта в МЧС России сообщили, что спецборт ведомства доставит в Азербайджан 13 тонн медикаментов для последующей их передачи Ирану.

До этого постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране. Речь, в частности, о больницах.

Ранее Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну.