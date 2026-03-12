Пять вагонов поезда сошли с рельсов в российском регионе и протаранили грузовик

В Тамбовской области пять вагонов поезда сошли с рельсов

В Тамбовской области с рельсов сошли пять вагонов поезда, они протаранили грузовик. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Инцидент произошел 12 марта на станции Жердевка. Девять порожних вагонов-зерновозов самопроизвольно выехали с путей, не принадлежащих РЖД, на железную дорогу. После этого на стрелочном переводе станции пять вагонов сошли с рельсов и врезались в грузовик, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд.

В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Юго-Восточной железной дороги, туда направили восстановительный поезд. Движение поездов на магистрали в связи с происшествием не нарушилось.

Ранее в российском регионе сошли с путей локомотив и десять вагонов.