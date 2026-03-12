Полянский: у России нет сомнений, что Евросоюз готовится к войне с ней

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил об отсутсвии сомнений в том, что Евросоюз (ЕС) готовится к войне с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе расширенного заседания Постсовета ОБСЕ Полянский назвал пророческим высказывание бывшего польского президента Анджея Дуды о том, что Украина утащит на дно всех, кто ее поддерживает.

«Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчетам, войне с Россией», — сказал дипломат.

По словам Полянского, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США, которые предпринимаются в духе договоренностей, достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже. По его мнению, это делается, чтобы любой ценой не допустить установления на Украине долгосрочного и устойчивого мира.

Дипломат также заявил, что некоторые современные европейские политики, по его мнению, явно намереваются лишить народы Европы не только «химеры истории», но и «химеры здравого смысла», забывая о возможных последствиях подобных исторических манипуляций.

В январе депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что у Европы есть «только один путь» избежать развала и хаоса. По его словам, такой исход событий заключается в том, чтобы «прекратить стремиться быть центром «партии войны» и перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Каллас рассказала о попытках «союзников» развалить ЕС.