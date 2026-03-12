«У них уже идет агония»: в ПКР ответили на обвинения Украины

Глава ПКР Рожков заявил, что на обвинения Украины уже никто не обращает внимания

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал заявление украинских представителей о давлении на их сборную на Паралимпиаде в Италии, передает «Матч ТВ».

«У них уже идет агония. То им не так, то не эдак. Мы уже устали отвечать на непонятные вопросы о политике. Давайте говорить о спорте. Здесь, в Италии, выступают наши великие спортсмены, они берут золото. А на заявления украинцев уже никто не обращает внимания. От них все устали. МПК сделает на этот счет официальное заявление», — заявил Рожков.

11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (МПК) в систематическом давлении на украинскую делегацию и партнерстве с Россией в ходе Паралимпийских игр.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее лыжник Иван Голубков рассказал о поддержке со стороны китайских спортсменов на Играх.