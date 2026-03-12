Размер шрифта
«У них уже идет агония»: в ПКР ответили на обвинения Украины

Глава ПКР Рожков заявил, что на обвинения Украины уже никто не обращает внимания
РИА Новости

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал заявление украинских представителей о давлении на их сборную на Паралимпиаде в Италии, передает «Матч ТВ».

«У них уже идет агония. То им не так, то не эдак. Мы уже устали отвечать на непонятные вопросы о политике. Давайте говорить о спорте. Здесь, в Италии, выступают наши великие спортсмены, они берут золото. А на заявления украинцев уже никто не обращает внимания. От них все устали. МПК сделает на этот счет официальное заявление», — заявил Рожков.

11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (МПК) в систематическом давлении на украинскую делегацию и партнерстве с Россией в ходе Паралимпийских игр.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее лыжник Иван Голубков рассказал о поддержке со стороны китайских спортсменов на Играх.

 
