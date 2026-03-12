Размер шрифта
Следователи сообщили предварительную версию того, как пропали дети в Звенигороде

В СК подтвердили, что пропавшие в Звенигороде дети провалились под лед
Телеграм-канал «МЧС Московской области»МЧС Московской области/

Дети, пропавшие в Звенигороде, провалились после того, как подошли к краю ледяного покрова Москва-реки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью и по взаимодействию со СМИ Ольгу Врадий.

По словам собеседницы, сначала 12-летние мальчики и 13-летняя девочка зашли в магазин, где купили шоколад, затем отправились к водоему.

«Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду», – сообщается в публикации.

Школьников заметили очевидцы, которые услышали их крики. Свидетели обратились в правоохранительные органы.

Врадий подчеркнула, что следователи установили, что дети провалились под лед, «никакой конспирологии» в произошедшем нет.

Компания детей пропала 7 марта. В масштабных поисках несовершеннолетних участвовали сотни людей. В результате одного из них нашли без признаков жизни. Поиски остальных продолжаются.

Ранее на Сахалине сноубордисты решили срезать путь и пропали.

 
