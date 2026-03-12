Размер шрифта
В Волгограде школьник взял свои деньги и пропал

В Волгограде нашли девятилетнего мальчика
Девятилетний мальчик из Волгограда ушел из дома и был найден в местном магазине. Об этом сообщает V1.

Как рассказали родственники, несовершеннолетний вышел из дома через соседскую дверь с рюкзаком и копилкой, после чего уехал в неизвестном направлении. В этот момент мать уже была на работе, а отец спал в комнате с младшим ребенком. Он решил разбудить сына утром, но к этому моменту мальчика дома уже не было.

По словам родных, накануне каких-либо конфликтов с близкими у школьника не было. Родители обратились в полицию.

К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. В результате его нашли после звонка продавцов местного магазина. Они заметили, как мальчик идет по улице и плачет.

Ребенка доставили в отделение полиции. На данный момент с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что каких-либо преступлений в его отношении не совершали.

Ранее в МЧС сообщили новые детали о поиске пропавших в Звенигороде детей.

 
