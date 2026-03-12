Размер шрифта
Лиса из Британии прокралась на корабль и оказалась США

The Guardian: лиса из Англии оказалась в США, пробравшись на борт корабля
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

Лиса совершила трансатлантическое путешествие, тайно пробравшись на грузовое судно, следовавшее из Саутгемптона в Нью-Йорк. Об этом сообщили представители зоопарка Бронкса, где сейчас находится животное, пишет The Guardian.

По данным специалистов, лиса выглядит здоровой после первичных осмотров. Пока остается неизвестным, как именно она сумела попасть на борт судна, перевозившего автомобили.

На следующий день после обнаружения лису доставили в зоопарк. По оценке ветеринаров, ей около двух лет, а вес составляет примерно пять килограммов.

Сейчас животное проходит дополнительные медицинские обследования, после которых для него подберут постоянное место содержания.

В ветеринарном центре зоопарка лису кормят разнообразной пищей: овощами, фруктами, белковыми продуктами и специальным кормом, напоминающим печенье.

Ранее британец спас лису, застрявшую в двигателе фургона доставки.

 
