Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье предотвратили поджог машины ГАИ

В Сергиевом Посаде задержали мужчину по подозрению в попытке поджога машины ГАИ
Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в подмосковном городе Сергиев Посад. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 19-летний житель Саратова.

По предварительной информации, молодой человек следовал указаниям неизвестного, с которым переписывался в мессенджере. Задержанный на электричке приехал в Сергиев Посад и приобрел металлическую канистру, впоследствии наполнив ее бензином. После этого он прибыл к местному отделу Госавтоинспекции и начал наблюдать за патрульными автомобилями.

Стражи порядка заметили подозрительного человека и взяли его под стражу.

«Задержанный также сообщил, что неоднократно забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам», — отметили в МВД.

Там подчеркнули, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В настоящее время фигурант находится в СИЗО, правоохранители устанавливают личности возможных соучастников.

Ранее в Нижнем Новгороде двух подростков осудили за теракт после поджога релейного шкафа.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!