В Подмосковье предотвратили поджог машины ГАИ

В Сергиевом Посаде задержали мужчину по подозрению в попытке поджога машины ГАИ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога служебного автомобиля в подмосковном городе Сергиев Посад. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 19-летний житель Саратова.

По предварительной информации, молодой человек следовал указаниям неизвестного, с которым переписывался в мессенджере. Задержанный на электричке приехал в Сергиев Посад и приобрел металлическую канистру, впоследствии наполнив ее бензином. После этого он прибыл к местному отделу Госавтоинспекции и начал наблюдать за патрульными автомобилями.

Стражи порядка заметили подозрительного человека и взяли его под стражу.

«Задержанный также сообщил, что неоднократно забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам», — отметили в МВД.

Там подчеркнули, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В настоящее время фигурант находится в СИЗО, правоохранители устанавливают личности возможных соучастников.

