«Контракт был»: Аврора Киба о причинах расставания с Лепсом

Блогерша и модель Аврора Киба рассказала о причинах расставания с народным артистом России Григорием Лепсом. Отрывок из ее нового реалити-шоу «Кибаленд» опубликовало издание Super.

20-летняя Киба заявила, что они с Лепсом не сошлись в ритмах, и пошутила, что была могла стать для него донором крови.

«У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего», — посмеялась она.

Всерьез Аврора Киба добавила, что не всегда можно построить крепкие и счастливые отношения даже при наличии сильных чувств друг к другу.

5 февраля СМИ выяснили, что Киба и Лепс расстались еще в декабре 2025 года. Инсайдер рассказывал kp.ru, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

Позже сообщалось, что новым избранником Кибы стал племянник президента Азербайджана Гаджиев.

Ранее Григорий Лепс послал матом девушек.

 
